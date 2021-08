Selon la presse espagnole (Cadena SER, Mundo Deportivo et TV3), le champion du monde 2018 va rester dans le club blaugrana cette saison 2021/2022. La direction du FC Barcelone aurait décidé, d’après la source, après une réunion avec le champion du monde 2018 et ses représentants, de le retirer du marché. Il lui a été signifié qu’il serait traité comme les autres joueurs de l’effectif et aurait sa chance au cours de l’exercice, et ce, même si Ronald Koeman ne semblait pas spécialement compter sur lui.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy