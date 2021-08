Pour terminer, celui qui fut réélu président de l’institution catalane en mars dernier et qui avait battu campagne en promettant aux Socios de prolonger Lionel Messi, a tenu à rendre un vibrant hommage à l’international argentin.. « Leo laisse un excellent héritage. Il a été le joueur le plus titré de l’histoire du club, il a laissé une marque splendide dans l’histoire du Barça. Le meilleur jusqu’à présent. J’espère que nous pourrons surmonter ça et maintenant une nouvelle ère commence. Il y aura un avant et un après Leo. Il a été une référence et a laissé de nombreuses images pour l’histoire. Ce que nous avons envers lui, c’est une éternelle gratitude. » A commenté Laporta.

Aussi, Joan Laporta a indiqué qu’il ne comptait pas non plus « hypothéquer » le club pour les 50 prochaines années avec cette prolongation de contrat, dans la mesure où le règlement de ce fair-play financier aurait posé de gros problèmes pour l’avenir du Barça. Le joueur et le club ont donc dû se résoudre à se quitter, après 21 ans de vie commune et 35 titres gagnés, rapporte la source.

