L’attaquant international malien du FC Porto Moussa Marega a rejoint Al Hilal. Le club saoudien l’a officialisé sur ses réseaux sociaux. Après six saisons passées au Portugal (Maritimo, Vitoria Guimarães et Porto), le franco-malien quitte donc l’Europe pour une nouvelle expérience dans le Golfe Persique. Cette saison, le natif des Ulis (France) a marqué 5 buts en championnat avec le FC Porto pour 25 matchs disputés. Arrivé chez les Dragoes en 2016, le robuste avant centre a remporté 2 fois le championnat avec le FC Porto (2018 et 2020) et 1 Coupe du Portugal (2020).

