L’attaquant franco-sénégalais Hamidou Keyta, recruté par le club de Santa Clara est un transfuge du club roumain du FC Botosani. Durant les 2 saisons passées dans ce club de l’élite roumaine, le bondissant attaquant est crédité de 17 buts pour 57 matchs disputés. Avant d’atterrir au Portugal en provenance du FC Botosani, le natif de Montivilliers, est passé par le Viitorul Constanta et le FC Dunarea Calarasi (toujours en Roumanie), et au FC Chambly, Saint-Étienne et Trélissac ( France) « La puissance physique, la capacité explosive et la facilité de finition sont quelques-unes des caractéristiques les plus marquantes du prodigieux joueur, qui, la saison dernière, s’est distingué dans le championnat roumain », souligne Santa Clara.

