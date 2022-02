XALALIMA-Depuis que Cristiano Ronaldo d’abord et ensuite Messi, ont délaissé la Liga, le championnat d’Espagne manque de joueurs icônes qui peuvent cristalliser toutes les attentions. Cependant, les 2 cadors du football ibériques s’activent pour enrôler les 2 jeunes prodiges les plus prometteurs au monde, en plus d’être prolifiques, Kylian Mbappé et Erling Haaland.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy