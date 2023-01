Dans la suite de son communiqué, le boss du football espagnol s’est défendu en listant tous les cas de racismes traités ces dernières années dans les stades espagnols, et se jure de considérer la lutte contre le racisme dans les tribunes comme un combat prioritaire : «LaLiga continuera à mener la lutte contre le fléau que sont la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, non seulement par des mots mais aussi par des actes, comme en témoignent les actions qui ont été exposées. L’objectif de LaLiga est zéro violence dans le sport et à cette fin, différentes pratiques de prévention, de détection et de plainte sont menées chaque jour, qui sont transférées à la Commission d’État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, ainsi qu’à la RFEF Competition Comité. De la même manière, LaLiga dénonce et apparaît comme une accusation dans toute procédure pénale liée à des actes de violence survenus dans le domaine du football».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy