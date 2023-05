XALIMANEWES-A la veille de rencontrer la Real Sociedad, Carlo Ancelotti est revenu lundi sur les déclarations de Giannis Antetokounmpo dans lesquelles il affirmait qu’il n’y a « pas d’échec dans le sport ».

En conférence de presse avant le match de Liga face à la Real Sociedad ce mardi (20h), Carlo Ancelotti, a déclaré qu’il était d’accord à « 100 % » avec l’affirmation devenue virale de la star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokokounmpo, selon laquelle » il n’y a pas d’echec dans le qport ».

« Ce qu’a dit Antetokounmpo est fantastique. Je pense à 100 % la même chose que lui. Dans le sport, on ne peut pas parler d’échec, et comme dans la vie. L’échec, c’est quand vous n’essayez pas de faire quelque chose aussi bien que possible. Quand vous essayez de faire de votre mieux, vous avez la conscience tranquille, et ce n’est jamais un échec, pas seulement dans le sport, mais dans la vie ». A declaré El Mister.

Carlo Ancelotti on Giannis' words:



"In sports you can't talk about failure. In life you can't talk about failure. You fail only when you don't try, when you don't give your best. I have nothing to add to what he said, I agree 100% on everything"