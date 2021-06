Depuis que le Français, a officialisé son départ jeudi, le club Merengue s’est mis en quête de lui trouver un remplaçant, et plusieurs noms ont été cités pour prendre un relais que le club madrilène souhaiterait rapide. Et d’après Marca, de ce mardi, relayé par Footmercato, un ancien de la maison tiendrait la corde : Carlo Ancelotti, entraîneur entre 2013 et 2015 et dont l’adjoint était l’entraîneur démissionnaire, un certain… Zinédine Zidane. Le vainqueur de la Ligue des champions 2014 (1-1, 5-4 aux t.a.b. contre l’Atléltico de Madrid) entraîne actuellement Everton, qui a terminé 10e de Premier League.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy