Le potentiel Ballon d’Or, en course avec Sadio Mané le Red de Liverpool, peut dire mercî à la police albanaise et à Interpol. Cambriolé à 2 reprises, en 2019 lors d’un Clasico contre le Barça au Santiago Bernabéu (0-3) et en janvier 2022 face à Elche, Karim Benzema peut être soulagé. En effet, son cambrioleur a été retrouvé, et il s’agirait d’Alfred Prodani, haut membre du gouvernement albanais qui dirige la compagnie publique des eaux de Kurbin. Le malfaiteur a pu être arrêté, et les preuves seraient « irréfutables », selon Marca, qui ajoute que depuis 2013, Prodani aurait en effet réalisé près de 40 cambriolages en Espagne.

