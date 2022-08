Selon la publication ibérique, le milieu de la Seleçao ne ferme pas la porte à un départ, et étudierait sérieusement tout ce qui se passe autour du club. Conscient des problèmes que rencontrent actuellement le club d’Old Trafford, qui ne disputera la Ligue des champions, Casemiro réfléchirait à la proposition de Manchester United. Et le Real, en cas de transfert, y trouvera son compte. D’abord financièrement, et ensuite avec Tchouaméni et Camavinga, la relève peut être assuré.

