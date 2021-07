Le président de la Casa Blanca est sous les feux de la rampe, après la publication des enregistrements où il égratignait 2 anciennes légendes de la maison madrilène, Iker Casillas et Raul Gonzalez. « Casillas n’est pas un gardien de but du Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise ?, lâche Pérez à son interlocuteur dans le document audio. Il ne l’est pas. Il ne l’a jamais été. Cela a été notre grand échec. Ce qui se passe, c’est que vous avez ceux qui l’adorent, ils le veulent, ils lui parlent, je ne sais pas. Ils le défendent tellement… Eh bien, c’est l’une des grandes arnaques et la seconde est Raul. Les deux grandes escroqueries de Madrid sont Raul en premier et Casillas en second « , avait déclaré le président Perez.

