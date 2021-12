Le Gallois a participé aux trois premiers matches du Real Madrid mais n’a plus joué depuis, se blessant au genou avant de reprendre l’action avec le Pays de Galles et de se blesser au mollet. A quelques mois de la fin de son contrat avec le Real de Madrid (juin 2022), le Gallois est proche d’un retour à Londres. Car, il est peu probable que le Real Madrid le renouvelle. Il pourrait devenir un joueur libre cet été, et il semble que Tottenham pourrait le faire revenir une deuxième fois. Selon BeIN Sports qui cite le journaliste Ekrem Konur, Antonio Conte serait heureux que Bale revienne et le conseil d’administration de Tottenham serait d’accord. Bale serait, bien sûr, disponible gratuitement, et à ce stade de sa carrière, et compte tenu de ses récentes blessures, il devrait accepter un salaire réduit. Le Gallois a été crédité de 16 buts toutes compétitions confondues pour Tottenham la saison dernière, et il semble qu’il pourrait revenir.

