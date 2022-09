Et d’après le journal Relevo, l’attaquant de l’Équipe de France devrait rater un mois de compétition, dont 2 matchs de Liga (Majorque et Atletico) et 1 match de Ligue des champions (RB Leipzig), sans oublier le dernier rassemblement des Blues avant le Mondial. Le nominé pour le Ballon d’Or européen 2022 devra faire son retour sur les pelouses le 2 octobre prochain lors de la reception d’Osasuna. Avant sa blessure, l’ancien Lyonnais s’était fendu de 4 buts et une passe décisive en 6 matchs avec la Casa Blanca cette saison.

