Selon France Football, Le conseil d’administration du club s’est réuni ces derniers jours et a semblé catégorique : un départ d’Eden Hazard n’est pas envisageable, ni envisagé. Malgré la volonté du club de la capitale espagnole de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland, l’international belge est toujours dans les plans du président. Eden Hazard, n’a toujours pas rentabilisé le coût de son contrat et les socios du Real s’impatientent. Cependant, le président réélu Florentino Pérez, compterait sur l’international belge et souhaiterait sa réussite au sein de la Casa Blanca,

