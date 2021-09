L’ancien pensionnaire de Flamengo cartonne. Auteur de 4 buts (en 10 tirs) et de 1 passe décisive en 4 rencontres de championnat, le Brésilien affiche un rendement inhabituel. Interrogé par l’AS, le bondissant attaquant donne la recette de sa réussite. « C’est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d’heures d’entraînement à Valdebebas pour progresser dans la finition. Depuis que je suis arrivé à Madrid, j’ai toujours dit que mon heure allait venir et que je marquerai beaucoup de buts d’affilée. Depuis que la saison a commencé, je me sens très bien. J’ai la confiance du coach et de tout le staff technique. Grâce à cette confiance, je me dis que je peux faire des erreurs, mais que je dois essayer à nouveau », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

