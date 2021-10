« Il doit s’améliorer sans le ballon et il peut le faire sans problème, car c’est un joueur humble qui aime travailler dur. Vinicius est jeune et manque un peu d’expérience à certains moments du jeu. Il est distrait par les fans et doit se concentrer sur le jeu et non sur ce qui se passe autour de lui. » A renchérit l’ancien champion d’Europe des clubs champions comme joueur avec le Milan AC, qui explique sa relation au quotidien avec le feu-follet sud-americain. « Ce n’est pas une relation père-fils. J’ai déjà deux fils. C’est la relation que je veux avoir avec tous les joueurs, le motiver, l’aider, lui donner confiance et le garder concentré sur son travail. La jeunesse vous donne beaucoup d’enthousiasme, mais parfois vous devez apprendre. Il doit apprendre à être efficace à tout moment, et c’est ce que donne l’expérience. » Des propos très élogieux venant d’un Maître comme Ancelotti, à méditer pour Vinicius Jr l’élève.

