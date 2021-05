« On joue notre vie en Liga et je vais leur dire que je m’en vais ? Non, il n’en est rien. Je ne dirais jamais cela à mes joueurs maintenant. À la fin de la saison, on verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, je suis concentré sur la fin de saison », a ajouté « ZZ » au micro de Movistar. Le Real de Madrid (2e, 81 pts), dauphin de l’Atletico de Madrid (2e, 83 pts), n’a plus son destin en main, et a besoin d’une contre-performance des Colchoneros lors de la dernière journée (nul ou défaite) combinée à une victoire de sa part pour être sacré. Ce qui ne sera pas une mince affaire.

