Football-Liga/Real : Endrick sur la concurrence avec Mbappé, « Dans une équipe qui gagne, aucun joueur n’est une menace pour un autre »

XALIMANEWS-Alors qu’il s’apprête à rejoindre le Real Madrid cet été, probablement en même temps que Kylian Mbappé, Endrick ne voit pas d’un mauvais œil la perspective de rivaliser avec le capitaine de l’équipe de France.

Le talentueux Brésilien de 17 ans se sent prêt à conquérir sa place au sein du vestiaire étoilé du club merengue. « Madrid a toujours été un rêve. Ce n’était pas un choix pour moi, j’ai simplement réalisé un rêve », explique le gaucher d’1,73m dans une interview à AS et relayée par RMC Sport. Son arrivée qui passionne les soucis de la Casa Blanca risque d’être reléguée au second plan par celle de Kylian Mbappé qui va signer son contrat avec le Real Madrid. Cependant, la concurrence n’effraie pas Endrick. Au contraire, elle le stimule.

« Dans une équipe qui gagne, aucun joueur n’est une menace pour un autre, répond l’international auriverde (4 sélections, 2 buts). Le meilleur club du monde doit toujours chercher les meilleurs à tous les postes. Toujours. Le fait de côtoyer des grands joueurs et de me battre pour gagner ma place, ça ne peut que me faire progresser. Pour atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club restent les objectifs les plus importants. » A lâché le jeune joueur de la Seleçao.