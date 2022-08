Convoité par Manchester United, Casemiro a reçu l’aval de Florentino Perez et pourrait partir en cas d’offre interessante. Sous contrat jusqu’en 2025 en Espagne, l’Auriverde qui touche actuellement entre 5 et 6 millions d’euros par an, pourrait doubler son salaire en Angleterre, en plus de signer pour 5 saisons. La Casa Blanca ayant fixé son départ à 80 M€, quand Manchester serait prêt à mettre 60 M€.

