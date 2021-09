Initié en avril dernier, le projet avait suscité de vives réactions dans le monde du football, et certaines voix autorisées étaient montées au créneau. Ce qui avait valu le volte-face de 9 des douze membres fondateurs. Mais selon Ronaldo, cette issue est surtout liée à un manque de communication et une mauvaise explication des contours de ce nouveau format : «aujourd’hui, les fans sont très engagés. Nous avons vu des protestations contre la Super League en Angleterre, peut-être car elle a été mal expliquée ou mal mise en place. Je pense qu’il y a du potentiel (pour le projet) et que, dans un futur proche, il y aura des innovations pour les clubs et les fans.» Pour conclure, l’ancien buteur de l’Inter Milan et du Real Madrid appelle aussi à un dialogue plus ouvert entre les écuries européennes et les instances responsables «pour améliorer notre produit, offrir de meilleures conditions, proposer les meilleurs matches».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy