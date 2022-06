Le parquet avait initialement requis quatre ans et six mois de prison à l’encontre de Samuel Eto’o et de son ancien agent, qui vont tout de même devoir s’acquitter respectivement d’une amende de 1,8 M€ et de 900 000 €.

