Pour Marca, le Real aurait pris comme une menace, la déclaration de Leonardo. « L’attitude de Madrid à été irrespectueuse, illégale et inacceptable », avait déploré le dirigeant brésilien du PSG. Et pour parer à toute éventualité et craignant que le club francilien vienne puiser dans son effectif, le Real de Madrid a sécurisé certains de ses cadres. Luka Modric (2022), Lucas Vazquez (2024), Nacho (2023), Dani Carvajal (2025), Thibaut Courtois (2026), Karim Benzema (2023) et Federico Valverde (2027). Avec des clauses extrêmement élevées, allant jusqu’à 1 milliard d’euros.

