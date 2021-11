Le Brésilien reste sur une série de 7 matchs consécutifs sans être décisif ( ni but, ni passe decisive), de son côté, Messi n’a été décisif que 4 fois en toutes compétitions confondues, dont le but du break à l’aller contre City (2-0). Les deux joueurs ne semblent plus retrouver leur complicité du FC Barcelone. D’après le journaliste catalan Xavi Torres, « Messi et Neymar ne sont plus aussi amis », a-t-il confié dans l’émission Onze.

