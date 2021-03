Les rufisquois de Teungueth FC (1e, 20 pts) leaders du championnat recevront les académiciens de Génération Foot (3e, 19 pts), au stade Galandou Diouf de Rufisque ce Samedi. Le Teungueth FC qui reste sur 3 victoires de rang va essayer d’enchaîner, pour garder son fauteuil et repousser son adversaire à 4 points. L’Académie Génération Foot, n’a plus connu de défaite depuis la 4e journée et elle pourrait s’emparer du fauteuil en cas de victoire, combinée à une contre performance de la Douanes (2e,20 pts) qui reçoit Pikine (5e,18 pts) au stade Ibrahima Boye. Les gabelous voudront remporter une 7ème victoire et profiter d’un faux pas de GF, pour s’installer en tête. Les pikinois peuvent s’installer dans le trio de tête en cas de victoire.

