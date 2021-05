Ce samedi, les rufisquois de Teungueth F, dauphins des pikinois recevront les mbourois de Mbour Petite Côte, douxièmes au classement. En cas de victoire des protégés de Youssou Dabo, ils pourront s’emparer de la première place du championnat, en attendant le choc GF (3e, 27 pts) contre Pikine (1e, 31 pts). Les Académiciens qui restent sur 2 victoires, 2 nuls et une défaite lors de leurs 5 derniers matchs sont invincibles à domicile depuis 8 rencontres, s’ils parviennent à battre les pikinois, ils reviendront à leur hauteur de leurs adversaires, à moins un. Mais, les leaders pikinois sont en état de grâce et restent sur 4 victoires d’affilié en championnat. Lors du match aller, l’AS Pikine s’était imposée par 3 buts à 1. L’ Académie Diambars (4e, 25 pts) qui reste sur 3 nuls et 1 victoire en 4 matchs, doivent battre le Dakar Sacré Coeur (7e, 21 pts) qui sort d’une défaite. Le Stade de Mbour (8e, 21 pts) reçoit le Casa Sports de Ziguinchor (6e, 21 pts), Les mbourois battus lors de la dernière journée voudront se payer les sudistes qui n’arrivent plus à gagner depuis 2 matchs. Le CNEPS de Thiès (9e, 19 pts) qui revient de 2 défaites de rang, ira rendre visite à l’avant dernier du classement Gorée (13e,11 pts) auteur d’un bon nul la journée passée. Enfin à Louga, le Ndiambour (11e, 17 pts) qui a remporté son dernier match, voudrait enfoncer la lanterne rouge Niarry Tally (14e, 9pts), qui comptabilise 2 défaites et 3 nuls lors de ses dernières sorties.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy