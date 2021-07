La 26ème et dernière journée du championnat local qui se jouera ce samedi 17 juillet et qui sera âprement disputée, va déterminer l’équipe qui accompagnera le champion Teungueth FC en compétitions africaines c’est à dire en Coupe CAF et les 2 autres formations qui descendront en division inférieur, entre Le Stade de Mbour (2e, 26 pts), NGB (13e, 24 pts) et Gorée (14e, 24 pts).

