Le LOSC a pris goût au fauteuil de Ligue 1 et ne compte pas lâcher prise, à 6 journées de la fin d’un championnat de la Ligue 1, qui n’a jamais été aussi serré que cette année. Après une première période où les Grenats ont bousculé les Dogues, la partie va se débrider en seconde période avec 2 réalisations des leaders, signés des 2 internationaux turcs, Yilmaz (60e) et Çelik (89e). Une victoire acquise dans la douleur, mais tellement précieuse dans la course au titre. Lille (1e, 69 pts),en mode champion, conforte sa première place et devance de 6 points le PSG (2e, 63 pts), qui joue Strasbourg (13e, 36 pts) demain à la Meinau. Le FC Metz reste à la 10ème place avec 42 points, en attendant les autres matchs. La colonie sénégalaise avec Pape Matar Sarr (titulaire) et Matar Gueye (remplacé à la 64e par Pape Yade) est restée muette durant cette rencontre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy