Ce succès lillois est d’autant plus mérité qu’il fut réalisé avec un groupe disposant de beaucoup de joueurs assez méconnus en France, tels que le canadien Jonathan David (13 buts), Thiago Djalo (Portugal) Reinildo (Mozambique), Burak Yilmaz, le turc qui pour la première fois fut hors de son pays. Avec ces joueurs, assaisonnés à Fonte et Renato sachez ( internationaux portugais) Mike Maignan le portier volant et néo-international français, Çelik l’international turc,etc.., le coach Christophe Galtier a pu concocter un cocktail explosif qui a fait fureur cette saison avec un bon fond de jeu dans une discipline tactique assez compacte. Ce sacre, estampillé turco-portugais (Çelik, Yilmaz, Yaziki Yusuf-Fonte, Sanchez, Djalo),n’aurait pas été possible, sans le sens tactique du très méthodique et talentueux coach Christophe Galtier. D’ailleurs ce dernier pourrait quitter le club nordiste après ce sacre.

Découverte de la saison, la formation lilloise, ayant son destin en main pour la conquête du titre, devrait battre Angers, en déplacement, pour être à l’abri d’une mauvaise surprise. Expeditifs, les Gones, à distance, annoncent aux Parisiens qui jouaient à Brest, qu’ils ne sont pas prêts de lâcher l’affaire en ouvrant le score par le canadien Jonathan David (10e, 0-1) pour son 13e but de la saison. Et pour sécuriser sa marche vers le sacre, le LOSC ajoute un second but par son homme providentiel meilleur buteur du club,Yilmaz (45e, 0-2). Ce dernier, marqua du coup, son 16ème de la saison en Ligue 1 (4e meilleur buteur). Malgré la réduction du score des Angevins en fin de match, Lille (1e, 83 pts) tient son Graal, met fin à 3 années d’affilée de règne parisien.

