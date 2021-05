Pour cette 38ème et dernière journée de la Ligue 1, le suspens est garanti. Pour une première fois, jamais la Ligue 1 n’a été aussi serrée jusqu’à l’ultime journée. D’habitude, ces dernières années, le PSG faisait cavalier seul, reléguant ses poursuivants à beaucoup points d’écart, mais pour cet exercice 2020/2021, la donne est toute autre. Deux équipes, insolentes de talents, de discipline tactique, d’humilité, regorgeant de joueurs dévoués et imbus de solidarité et d’abnégation, se sont invitées dans la course au titre, à savoir, Lille (1e, 80 pts) et Monaco (3e, 77 pts). Cette année, en championnat contre ces 2 formations, la formation parisienne n’a récolté qu’une victoire pour 3 défaites, (0-1 contre Lille au Parc au retour) et deux fois face à Monaco (3-2 et 0-2), d’où les difficultés rencontrées cette année par le PSG face aux grands. Ce qui eut pour conséquence, la non mainmise des partenaires de Mbappé et Neymar, sur le championnat édition 2020/2021.

