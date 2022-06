« Le milieu de terrain aux plus de 830 matchs en carrière, dont le contrat arrive à son terme, quitte le club de la Principauté trois ans et demi après son arrivée. Elément important du groupe monégasque, le champion du Monde 2010 a apporté au jeune groupe monégasque son expérience, son aura et sa science du jeu acquises tout au long de sa carrière avec ses précédents clubs, Arsenal, Barcelone et Chelsea », peut-on notamment lire dans le communiqué.

