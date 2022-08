Selon Footmercato, au début, les Red Devils ne voulaient pas entendre parler d’autre chose que d’un transfert définitif. Mais, conscient qu’il avait du mal à se débarrasser d’un joueur dont il ne veut plus et qui est muni d’un gros salaire, le board mancunien et surtout son nouvel entraîneur Erik ten Hag, ont revu leurs plans. Et l’idée d’un prêt, formule proposée par l’OM, a fait son chemin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy