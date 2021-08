On peut dire que l’Académie Génération Foot est l’un des pourvoyeurs de talents les plus reconnus et respectés en Europe. Après Sadio Mané et Ismaila Sarr, qui ont mis l’Angleterre à leurs pieds, voilà qu’un autre prodige issu de la structure basée à Deni Birane Ndao, qui pourrait déposer ses baluchons Outre-Manche et marcher sur les traces de ses illustrés aînés et coéquipiers en équipe nationale du Sénégal.

