C’est la première fois de l’histoire du club que la section féminine remporte le Championnat de France de D1. Et cerise sur le gâteau, en plus du trophée de champion, Les Parisiennes ont aussi été récompensées individuellement, à l’image de Kadidiatou Diani, désignée deux fois meilleure joueuse de la saison à la fois par la Fédération française de football et l’UNFP, le syndicat des joueurs et joueuses. Une belle saison pour l’équipe féminine du PSG, tombée en demi-finale en Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-1, 1-2).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy