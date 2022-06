Le club phare de la capitale française, compte 160 millions de supporters à travers le monde, en plus de sponsors comme Jordan et des boutiques éparpillées au 4 coin de la planète. Selon le magazine économique Forbes, le Paris Saint-Germain est désormais évalué à 3,2 milliards de dollars, soit une progression de plus de 28% par rapport à l’année précédente tandis que d’après le rapport [Brand Finance Football 50 2022], le club de Gana Gueye se classe à la 7e place du classement des marques les plus valorisées dans le football. Et pour Football Benchmark, depuis la création du classement il y a 7 ans, le Paris Saint-Germain détient le record de progression de sa valeur économique en pourcentage (+153%) et en valeur absolue (+ 1,289 milliards d’euros). Une belle progression financière dont peut se glorifier le club champion de France 2021/2022.

