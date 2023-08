Les Olympiens, battus récemment par Panathinaikos dans le cadre du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions, voudront renouer avec le succès et rassurer leurs bouillants supporters. Avec sa pléiade de recrues et non des moindres, Aubameyang, Renan Lodi, Kondogbia, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye, l’Olympique de Marseille part favori. Cependant, le club phocéen va faire face à une équipe asssez solide. La formation rémoise etait l’une des révélations de la saison passée, se classant 12ème. Et malgré le départ de son atout offensif, Balogun, 21 buts inscrits la saison passée et parti pour Arsenal, Reims peut titiller l’OM. Mais à domicile, les Olympiens n’ont pas le droit de rater leur début de saison et Marcelino, le coach brésilien, va beaucoup compter sur son trio offensif, Sarr-Aubameyang-Ilman. Les deux internationaux sénégalais, qui suscitent beaucoup d’attentes du côté de la Canebière, doivent bien réussir leur première sortie officielle à l’Orange Vélodrome et gagner le coeur des Ultras phocéens.

