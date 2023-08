Pour sa première en Ligue 1, Marcelino le coach olympien décidait d’aligner sa recrue Ilman Ndiaye, aux côtés d’Ounahi, Vitinha et le jeune Mughe, alors qu’Ismaia Sarr était préposé sur le banc au départ. Mais coup de théâtre, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score marginalement par Ito (10e, 0-1) Malmenés, les Phocéens vont égaliser treize minutes plus tard par Ounahi (23e, 1-1). La première période va se terminer sur ce score de parité. En seconde période, la rentrée d’Ismaila Sarr va apporter du tonus à l’attaque phocéenne. Et après avoir beaucoup perturbé la défense rémoise, Ismaila Sarr va servir Vitinha qui inscrit le but victorieuxde l’OM. Une entrée intéressante et décisive du feu follet sénégalais, alors que son compatriote Ilman Ndiaye titularisé d’entrée a présenté des choses intéressantes balle au pied, mais insuffisant débloquer laasituation.

XALIMANEWS-Ce samedi à l’Orange Velodrome et dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue 1 française, l’OM avec Ilman Ndiaye titulaire et Ismaila Sarr entrant et passeur décisif sur le but victoroeux de Vitinha, a renversé Reims (2-1) et réussit son entrée en matière.

