Football-Ligue 1 France : Abdoul Aziz Ndiaye du Jaraaf devrait s’engager officiellement avec le RC Strasbourg à partir du 1er janvier 2025 !

XALIMANEWS-Le jeune international sénégalais Abdoul Aziz N’diaye devrait s’engager avec le Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA). Le défenseur gauche, actuellement joueur du Jaraaf de Dakar, a impressionné lors de son stage d’essai de dix jours avec le club strasbourgeois.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le néo international s’engagera officiellement avec Strasbourg pour les cinq prochaines années à partir du 1er janvier 2025. Une nouvelle destination qui devrait marquer un un tournant important dans la carrière du joueur du club de la Medina

Ce transfert témoigne de la confiance que le RCSA place dans les jeunes talents africains, et plus particulièrement dans les joueurs du championnat sénégalais, reconnu pour produire de nombreux talents prometteurs. Dans le club alsacien, le Vert Blanc va rejoindre deux autres compatriotes, Habib Diarra et Daouda Diong.

L’arrivée au Racing Club de Strasbourg du récent Lion de la Teranga, vient renforcer la défense de l’équipe alsacienne et lui permettre d’acquérir une nouvelle dimension en Ligue 1. Ce transfert, qui sera effectif dès janvier 2025, offre à Abdoul Aziz Ndiaye une occasion en or de s’impliquer dans un championnat européen plus compétitif et de se faire remarquer sur la scène internationale.

