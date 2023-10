Leader de la Ligue 1 avant cette 10ème journée, l’AS Monaco qui restait sur 3 victoires de rang (7ej OM 3-2), (8ej, Reims 1-3) et (9ej, Metz 2-1), a été stoppé dans sa série victorieuse par l’Olympique Lyonnais. Alignés titulaires sur les côtés de la défense Monégasque, les 2 Lions de la Teranga Krepin Diatta et Ismaila Jacobs ont été moins fringants que d’habitude. Dominée par Lille (2-0), la formation du Rocher qui n’avait plus perdu depuis la 6ème journée à domicile devant Nice (0-1), renoue avec la défaite. Du coup, avec ce revers, Krepin Diatta, Ismaila Jacobs et leurs coéquipiers (3e, 20 pts) sont détrônés de la première place du classement par l’OGC Nice (1er, 22 pts) qui a disposé (0-1) en déplacement de Clermont Foot de Mory Diaw, avant dernier du classement (17e, 5 pts) ) et restent derrière le PSG (2e, 21 pts). Le FC Metz avec sa colonie sénégalaise, a engrangé son premier point depuis la 5ème journée. Resté sur 4 défaites de rang, les Grenats avec Lamine Camara et Cheikh Sabaly, titulaires d’entrée, avant d’être remplacés respectivement, aux 65e et 70e minutes, ont été tenus en échec à domicile par le Havre (0-0). Le premier point du club grenat depuis la 5e journée et la victoire (0-1) face à Lens en déplacement. Cependant, le FC Metz (16e, 9 pts) reste en position de barragiste pour le relégation.

