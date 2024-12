Football-Ligue 1 France : Chancel Mbemba, malgré sa présence dans le onze africain 2024, toujours mis à l’écart par l’OM !

XALIMANEWS – Ce lundi à Marrakech, au Maroc, s’est tenue la cérémonie des CAF Awards. Lors de cet événement, le onze type africain 2024 a été dévoilé, avec la présence du Congolais Chancel Mbemba.

Crédité d’une saison 2022/2023 exceptionnelle, tant en club (OM) qu’en sélection, où les Léopards du Congo ont été demi-finalistes de la CAN après avoir éliminé les Lions de l’Atlas, présents dans le dernier carré du Mondial 2022, Chancel Mbemba a été récompensé par sa présence dans l’équipe africaine de l’année. Cependant, malgré sa superbe saison, l’ancien défenseur de Porto vit une situation délicate à l’OM.

Depuis l’arrivée du coach italien Roberto De Zerbi sur le banc des Phocéens, l’international congolais s’entraîne avec l’équipe réserve. Et il ne devrait pas revenir de sitôt.

En conférence de presse de mi-saison, ce mercredi, Pablo Longoria est revenu sur la mise à l’écart de l’ancien défenseur de Newcastle et n’a pas exclu une vente potentielle cet hiver, à quelques mois de la fin de son contrat. « Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club. » A déclaré le dirigeant espagnol.

La situation de Chancel Mbemba à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertaine. Malgré ses performances exceptionnelles en 2022/2023, son exclusion de l’équipe première sous la direction de Roberto De Zerbi laisse présager une fin de parcours difficile à l’OM. Avec un contrat qui arrive à échéance et une éventuelle vente en janvier, l’international congolais pourrait bientôt tourner une nouvelle page de sa carrière, loin de la Canebière. Les prochains mois s’annoncent donc décisifs pour l’avenir de Mbemba, à la fois sur le plan sportif et contractuel.