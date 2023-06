L’ancien coach de l’OGC Nice vit ses dernières heures avec le club phare de la capitale française. Selon les informations du Parisien relayé par Footmercato, Luis Campos le directeur sportif, a annoncé à l’ancien joueur de l’OM, qu’il ne serait plus sur le coach du PSG la saison prochaine. Cette décision était attendue, et Nagelsmann l’ancien coach du Bayern, serait en pourparlers avec la direction du club francilien, d’après Footmercato. Malgré une saison mitigée avec une élimination en 8es de Ligue des Champions et en Coupe de France, Christiphe Galtier a remporté un Trophée des Champions et un titre de Champion de France. Mais un bilan insuffisant pour un club de la trempe du PSG, qui visait la Coupe aux grandes oreilles avec des moyens colossaux.

