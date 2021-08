XALIMANEWS-Ce dimanche, dans le cadre des 7 derniers matchs de la 1ère journee de la Ligue 1, Marseille a réussi une belle entrée en matière en renversant Montpellier (2-3) après avoir été mené par 2 buts d’écart. Metz de son côté, peut nourrir des regrets pour avoir vu revenir Lille (3-3), mené pourtant par 3 buts à 1.

Après le match nul de Monaco face à Nantes le vendredi, la victoire du Paris Saint Germain devant Troyes en déplacement (2-1) et le match nul de Lyon à domicile face à Brest (1-1) le samedi, d’autres rencontres étaient au programme ce dimanche, dont 2 rencontres assez prolifiques, Metz/Lille (3-3) et Montpellier/Marseille (2-3).

L’AS Saint Étienne, à domicile a concédé le nul face à Lorient après avoir été mené sur un but de Le Golf (52e, 0-1), avant d’égaliser par son tunisien Wahbi Kazri (70e, 1-1).

Le Racing Club de Strasbourg d’Habib Diallo, titulaire mais resté muet, a été surpris à domicile par Angers qui a construit sa victoire en seconde période grâce aux réalisations d’Ismaël Traité (57e, 0-1) et Stéphanie Bahoken (81e, 0-2). Les Angevins réalisent une superbe opération.

A Saint Symphorien, le FC Metz avec Pape Matar Sarr, Ibrahima Niane et C Sabaly, a raté une belle occasion de se faire la peau du champion en titre, le LOSC. Menés par un but à zéro depuis la 23e, les Grenats avec un bon Pape Matar Sarr, égalisent par Centonze (31e, 1-1), avant qu’Udol ne double la mise 10 minutes plus tard (41e, 2-1). De retour aux oranges, Centonze réussit un doublé et corse l’addition (52e, 3-1). La messe semblait dite pour le champion en titre. A 9 minutes du terme, Ikoné redonne espoir aux Dogues (81e, 3-2) et dans les tous derniers instants du temps additionnel, Burak Yilmaz, douche les Locaux en égalisant (90+7, 3-3). Le LOSC revient de loin, mais Metz peut s’en mordre les doigts.

En Gironde, Bordeaux à subi la loi du promu Clermont Ferrand (0-2). Les buts visiteurs ont été marqués par Mohamed Bayo et Joël Dossou, aux 82e et 90e minutes. Le promu commence de la plus belle des manières sa campagne dans l’élite. A Nice, les Aiglons et les Remois ont du se partager les points sur un nul vierge (0-0).

Le Stade Rennais d’Alfred Gomis, malgré un match assez séduisant, a concédé le nul à domicile face à Lens (1-1). Après avoir ouvert le score par leur attaquant ghanéen Sulemani (14e, 1-0), les Rennais ont été rejoints 5 minutes plus tard par Fofana (19e, 1-1).

Enfin, l’Olympique de Marseille, un des outsiders de la Ligue, avec un recrutement bien ficelé, a réussi son déplacement à Montpellier, non sans avoir souffert et entrevu la défaite. Menés 2 buts à zéro après 34 minutes de jeu, sur un auto goal de Juan Pères (30e, 1-0) et une autre réalisation de Geatan L’aborde (34e, 2-0), les Olympiens ont commencé à y croire après la réduction du score de sa nouvelle recrue, le Turc Ünder (68e, 1-2), avant le show Payet, qui inscrit coup sur coup, 2 buts en l’espace de 5 minutes, aux 75e et 80e minutes pour finalement offrir une victoire inespérée aux siens. Renversant cet OM.

Le jeune sénégalais de Marseille, Cheikh Bamba Dieng a foulé la pelouse à la 89e minute en remplacement de De La Fuente.