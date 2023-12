Après le report du match du 29 octobre 2023 suite au caillassage du bus des Lyonnais par les fans marseillais, la partie entre les 2 rivaux a finalement eu lieu ce mercredi à l’Orange Vélodrome. Et pour cet Olympico, les Phocéens se sont bien amusés en étrillant les Rhodaniens. Après l’ouverture du score de Vitinha servi par Aubameyang (21e, 1-0). Ce dernier va doubler la mise 5 minutes plus tard (25e, 2-0), avant d’enfoncer les visiteurs en seconde période, en signant le doublé grâce à une offrande du premier buteur qui lui a rendu la pareille (55e, 3-0). Le Gabonais a été remplacé par Ismaila Sarr (71e). Et en fin de partie, Pape Gueye a pu refouler les pelouses de la Ligue, en remplaçant Amine Harit (84e). Grâce à ce succès, son 5ème en championnat, l’Olympique de Marseille (8e, 20 pts) double le FC Nantes (9e, 18 pts), tandis que l’Olympique Lyonnais (18e, 7 pts) reste bon dernier et s’enlise davantage.

