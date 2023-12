« Ouai, c »est vrai que personnellement c’est une très bonne soirée pour moi. Voilà, c’etait un moment très compliqué pour, parce que je pouvais pas aider mes coéquipiers. On savait que le club était en difficulté. Je les voyais les week-end, j’avais du feu dans les jambes. Franchement je me suis bien préparé. Le revenant n’a pas manque de formuler des mots forts à tous ceux qui l’ont soutenu durant la période de sa suspension. « Merci au club, le président, toutes ses personnes qui ont travaillé avec le club. Les coéquipiers, les supporters pour leurs soutiens, Et voilà aujourd’hui je suis très content. En plus, j’ai passé la barre des 100 matchs à l’Olympique de Marseille. Donc aujourd’hui, c’est une très bonne soirée pour moi. »

