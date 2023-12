XALIMANEWS-Ce dimanche dans le cadre de la 15ème journée, l’OM d’Ismaila Sarr et Pape Gueye est allé s’imposer en déplacement (4-2) devant le FC Lorient de Bamba Dieng. Du coup, après les doutes de ces dernières semaines, les Phocéens reprennent goût aux victoires avec une série de quatre victoires toutes compétitions confondues et se replacent.

« C’est vraiment difficile à expliquer, je ne suis pas vraiment content, on doit améliorer pas mal d’aspects, on a terminé ce match à dix mais on doit changer notre mentalité. Il n’y avait plein de choses qui ne m’allait pas, c’est une question de mentalité et on doit vraiment s’améliorer sur ça, même à 3-0. On a très bien joué mais les choses peuvent vite basculer avec ces problèmes de mentalité », déclarait Gennaro Gattuso, pas du tout emballé malgré le succès après la victoire des siens.

Pour ce match face à Lorient de leur ancien coéquipier Bamba Dieng et une semaine après avoir corrigé Lyon, les Olympiens sont très vite entrés dans le vif du sujet avec ce but matinal de Chancel Bemba s(1-0, 3e), suivi de celui d’Aubameyang cinq minutes plus tard (0-2, 9e). Avec cette avance de 2 buts dans les 10 premières minutes, les joueurs de Gattuso vont faire le break par Balerdi (0-3, 33e). Mais les Locaux Romain Faivre va redonner espoir aux siens en réduisant le score (1-3, 41e), suivi du doublé d’Aubameyang (1-4, 42e). Mais Bamba Dieng titularisé, qui n’a pas réussi à dégainer face à ses anciens coéquipiers en se contentant de 3 tirs dans le match et les siens vont marquer un second but par Benjamin Mendy (2-4, 45e) et verront les Ismaila Sarr et Pape Gueye, entrés en jeu à la 72e minute, participer au succès des Phocéens, qui se replacent dans le classement (6e, 23 pts+6).