Pour ce match avancé de la 2ème journée, les Olympiens crédités d’une grosse première période, vont ouvrir le score par Sogbo (14e), suite à une action Clauss-Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr. Ce dernier est l’auteur du centre pour l’ouverture du score marseillais. Ces derniers auraient pu alourdir le score, si Ilman n’avait pas tiré sur le portier messin, de même que Ismaila qui a vendangé deux occasions franches, en tirant d’abord à côté à l’entrée de la surface (38e) puis en se faisant contrer toujours dans les 18 mètres adverses (44e). Dès la reprise, Metz se montre menaçant, Sabaly centre en retrait pour Mikautadze qui frappe du gauche mais Lopez se couche (47e). Cinq minutes plus tard, Rongier double la mise (52e), mais Le but est refusé pour une faute d’Ismaila Sarr sur Maziz, selon l’arbitre. Dans la foulée, l’ancien joueur de Watford cherchait son compatriote Ilman Ndiaye mais le ballon est intercepté. Les Grenats vont être réduits à 10 après le carton rouge recolté par le défenseur sénégalais Ababacar Lo, auteur d’une grosse faute sur son compatriote Ilman Ndiaye (59e). Lamine Camara fait son entrée chez les Locaux en remplacement de Maziz (62e). Mais six minutes plus tard, malgré leur infériorité numérique, Metz va égaliser par le Sénégalais Cheikh Sabaly (65e, 1-1). La frappe de l’ailier messin contré par Rongier a lobé Lopez. Six minutes plus tard, les Grenats vont renverser l’OM sur une réalisation de Mikautadze (71e, 2-1). Olman Ndiaye sort, remplacé par Mughe (75e).Mais ce match n’est pas encore terminé, Vitinha qui a remplacé Balerdi, va égaliser sept minutes après son entrée, servi par Haïti (82e, 1-1). Les Marseillais auraient pu obtenir le gain du match dans le temps additionnel, mais les deux centres d’Ismaila Sarr n’ont pas été bien exploités par Haïti (90e+4) et Aubaleyang (90e+7).

