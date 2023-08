Les Olympiens ont renoué avec le succès après avoir arraché le nul face à Metz (2-2) lors de la journée précédente. L’OM à domicile à dicté sa loi au Stade Brestois, grâce à ses deux Africains, Chancel Mbemba (4e, 1-0) et Ismaila Sarr (65e, 2-0). Avec un onze de départ où figurait aussi Ilman Ndiaye pas trop à son avantage et qui a été remplacé par Vitinha (65e), le club phocéen à été bousculé avant de remporter son deuxième succès de la saison. Ismaila Sarr, crédité d’un match intéressant contre les Messins la semaine passée, a débloqué son compteur but en Ligue 1 avec le club de la Canebiere, en reprenant victorieusement un ballon mal repoussé par Bizot, à l’heure de jeu (60e, 2-0). Le feu follet des Lions aurait pu ouvrir le score avant Chancel Mbemba s’il avait réussi à matérialiser un centre d’Amine Harit (2e). L’ancien joueur de Watford a été remplacé par Mattéo Guendouzi (80e). Grâce à se succès, l’OM de Sarr et Ilman Ndiaye s’adjuge provisoirement la deuxième place avec le même nombre de point que Monaco (1er), qui le devance au goal average (+5 contre+3).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy