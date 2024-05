Football-Ligue 1 France/J38 : malgré un doublé de Bamba Dieng, Lorient file en Ligue 2 coiffé sur le fil par Metz de Lamine Camara battu par le PSG, Habib Diarra buteur avec Strasbourg

XALIMANEWS-Ce dimanche la Ligue 1 a livré ses derniers verdicts lots de la 38e et dernière journée. Les Messins qui étaient en lutte pour le maintien avec les Merlus peuvent s’estimer heureux malgré leur défaite (0-2) devant le champion le PSG.

Quelle démonstration des Lorientais face à la lanterne rouge, Clermont Foot ! Avec Formose Mendy titularisé tout le match et Bamba Dieng qui a failli être le héros du jour avec ses deux réalisations, le FC Lorient a écrasé les Clermontois (5-0). Ce succès éclatant ne suffit cependant pas à sauver le club breton de la relégation. À égalité de points avec le FC Metz (29 points), battu à domicile par le PSG, Lorient descend en Ligue 2 en raison d’un moindre nombre de buts marqués à l’extérieur dans les confrontations directes avec Metz. Par conséquent, Bamba Dieng et Formose Mendy accompagneront Clermont Foot, de Mory Diaw et Massamba Ndiaye, en Ligue 2 la saison prochaine.

Ce dimanche a également été marqué par plusieurs autres résultats significatifs. L’AS Monaco, déjà qualifiée pour la Ligue des champions, a largement dominé les Canaries du FC Nantes (4-0) avec Krépin Diatta qui a joué les 63 premières minutes. De son côté, le FC Lens, avec Nampalys Mendy disputant l’intégralité du match, a concédé un match nul (2-2) contre Montpellier après avoir mené par 2-0. Ce nul oblige le club Sang et Or à passer par les barrages pour se qualifier en Ligue Europa Conference.

Pas de compétition européenne la saison prochaine pour l’OM. La formation phocéenne, avec Pape Gueye ayant disputé 70 minutes et Iliman Ndiaye entré en jeu à 19 minutes de la fin, a disposé de Arouna Sangante et du Havre (15e, 32 points). Malgré cette victoire, les Olympiens n’ont pas réussi à décrocher une place européenne pour la saison prochaine. En revanche, l’Olympique Lyonnais (6e, 53 points) s’est qualifié pour la Ligue Europa grâce à sa victoire contre Strasbourg, où l’international sénégalais des Héraultais, Habib Diarra, a réduit le score pour son équipe.

En résumé, cette dernière journée de championnat a été riche en rebondissements et en émotions, avec des conséquences majeures pour plusieurs clubs et leurs joueurs respectifs.