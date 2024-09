Football-Ligue 1 France/J4 : Bamba Dieng claque son premier but et arrache le nul pour Angers face Strasbourg, pour sa première titularisation

XALIMANEWS-Transféré à Angers dans les derniers jours du mercato estival, le Lion de la Teranga n’a pas tardé se montrer décisif avec son nouveau club.

Le transfuge du FC Lorient (Ligue 2), recruté dans les derniers instants du mercato s’,est permis le luxe d’ouvrir son compteur but avec Angers SCO face à Strasbourg pour sa première titularisation. Une réalisation qui permet à son équipe d’arracher le nul en déplacement, synonyme de premier point apres 4 journées. Buteur avec son ancien club Lorient face à Martigues (1-0) pour la première victoire de la saison des Merlus en Ligue 2 au Stade Velodrome, le vainqueur de la CAN 2022 inscrit son deuxième but officiel en cette saison 2024-2025.