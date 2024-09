Football-Ligue 1 France/J4 : Lamine Camara passeur décisif mais puis blessé en fin de match, Monaco s’impose largement à Auxerre (0-3) et reste provisoirement sur le podium

XALIMANEWS-Ce samedi pour le compte de la quatrième journée de la Ligue 1 française, l’AS Monaco est allée s’imposer largement (0-3) à Auxerre avec un Lamine Camara passeur décisif sur l’ouverture du score monégasque.

Ce samedi, les Monégasques se déplaçaient pour rencontrer l’AJ Auxerre avec l’ambition d’engranger un troisième succès. Pour ce match, Lamine Camara l’international sénégalais, était orphelin de ses deux coéquipiers en équipe nationale, Ismail Jacobs transféré en Turquie et Krépin Diatta blessé. Cependant, cela n’a pas empêché l’ancien Messin de tenir son rang. Le joueur formé par Génération Foot a été passeur décisif sur l’ouverture du score de Kehrer (8e, 0-1). Sur un corner qu’il a botté, Kehrer s’imposa au premier poteau et profita d’une grosse erreur de Léon pour ouvrir le score de la tête (0-1, 8e). Il fut également à l’origine du troisième but inscrit par Zakaria en fin de match (89e, 0-3), sur un autre corner. Cette fois ci, la tête de Kehrer fut repoussée par le gardien adverse, Léon, mais Zakaria, à la reprise, scella définitivement la rencontre. Le milieu de terrain des Lions de la Teranga est sorti blessé en fin de match (90+5), remplacé par L’ivoirien Wilfried Singo (90e+5).

Avec ce succès, Monaco (3e, 10 pts+6) est provisoirement sur le podium devancé par le PSG (1er, 10 pts+11) tenu en échec par Brest d’Abdallah Sima (1-1) à la pause et Marseille (2e, 10 pts+8) qui a disposé (2-0) de l’OGC Nice.