XALIMANEWS-Ce week-end se jouait la 5e journée de la Ligue 1 française. Concernant les clubs de nos internationaux sénégalais, seul Metz a gagné, en déplacement à Lens (0-1). L’AS Monaco et l’Olympique de Marseille ont été contraints au nul, respectivement par Lorient (2-2) et Toulouse (0-0), alors que Clermont s’est incliné devant Nantes (0-1).

La 5e journée du championnat hexagonal n’a pas été faste pour nos Lions de la Teranga, de retour de trêve internationale, et qui n’ont pas dégain. Seuls, Cheikh Sabaly et Lamine Camara, titularisés avec le FC Metz, sont parvenus à s’imposer en déplacement ce samedi face à Lens (0-1). Le milieu de terrain sénégalais a bien tenu son rôle, et a sans cesse harcelé le porteur du ballon, alors que l’attaquant bien qu’à l’origine de l’action du but messin marqué par astrologie (37e), n’a pas été trop à son avantage mais à bien participé aux tâches défensives. Ils ont tous les deux été remplacés à la 73e minute. Avec cette victoire, Metz (7e, 8 pts-2) est dans la première moitié du tableau, avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ce dimanche, le leader Monaco (1er, 11 pts), avec Krepin Diatta et Ismail Jacobs, entrés en jeu aux 66e et 88e minutes, a fait match nul en déplacement (2-2) face à Lorient d’Alfred Gomis, sur le banc de touche durant tout le match. Les Monégasques qui menaient au score après avoir égalisé, ont été rejoints en toute fin de temps additionnel et ne remporteront pas leur 4e succès, se contentant de 3 victoires et 2 nuls en cinq rencontres. De son côté, l’OM sans ismaila Sarr blessé et avec Ilman Ndiaye entré en jeu à la 56e minute, a enchaîné un autre nul (0-0) à domicile face à Toulouse après celui de la journée précédente à Nantes. Avec 2 victoires et 3 nuls, les Olympiens (4e, 9 pts) sont sur le pied du podium. Enfin, Clermont de Mory Diaw, titulaire dans les buts, a concédé un 4ème revers, à domicile face à Nantes (0-1). Du coup, avec 1 nul et 4 défaites, les Clermontais (16e, 1 pt) sont premiers non relégables et ne devancent Lens de Nampalys Mendy et Lyon, qu’au goal average (-6 contre-7).